Завершающий аккорд суперсезона проекта "Ты супер!"

Трансляция финала международного вокального конкурса "Ты супер!" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik.

Смотрите на нашем сайте вживую, как финалисты справятся с эмоциями, кто завоюет своим выступлением благосклонность публики и членов жюри.

Конкурсанты уже добились немалого, они сумели постучаться в сердца миллионов людей. Ребята, которые по разным причинам остались без попечения родителей, получили шанс приблизиться к своей мечте — идти по жизни с песней.

Третий сезон проекта "Ты супер!" стал особенным – в нем, помимо новых участников, выступают и те, которые выходили на сцену раньше.

Участие девятилетней представительницы Молдовы Насти Лисовой в международном вокальном конкурсе - несомненный успех, она вошла в "золотую обойму" представительного смотра юных исполнителей.

Успехи участников и секреты шоу - в наших материалах и сюжетах. Читатели на всем протяжении конкурса могли следить за развитием событий в формате онлайн-дневников, видео и фоторепортажей, а также прямых трансляций.

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