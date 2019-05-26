Арбенина, Елка и Дробыш поделились впечатлениями от финала "Ты супер!"

Композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш отметил высочайший уровень участников и их выступлений. Он добавил, что испытывает лишь приятные чувства от финала.
В свою очередь, певица Ёлка призналась Sputnik, что чувствует усталость. "Честно говоря, мы все немного устали, и это самая приятная усталость, которую я испытывала: усталость вперемешку с гордостью, вперемешку с легкой грустью, потому что я понимаю, что мы с ребятами какое-то время не увидимся", – подчеркнула исполнительница.
Лидер группы “Ночные снайперы” Диана Арбенина, напротив, рассказала, что после финала испытывает огромное воодушевление.
"Мне кажется, мы помогали на протяжении всего этого времени, мы помогали этим ребяткам, и мне бы хотелось, чтобы они не потерялись в этом огромном мире", – подчеркнула певица и добавила, что с большим удовольствием приняла бы участие в следующем сезоне проекта.
Международный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.
Полную версию интервью с членами жюри смотрите на видео.
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