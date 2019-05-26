“Не просто деньги, а поддержка”: Лидов о роли Sputnik в проекте “Ты супер!”

Суперсезон музыкального вокального конкурса "Ты супер!" подошел к концу. Петр Лидов-Петровский, директор по коммуникациям и связям с общественностью МИА "Россия сегодня" и Sputnik, рассказал, почему так важен этот проект.

По мнению Лидова-Петровского, "Ты супер!" имеет большее значение для Sputnik, потому что, в первую очередь, конкурс важен для людей.

“Это важно для людей, потому что, конечно, что может быть лучше и, наверное, приятнее, чем помочь тем, кому такая помощь нужна. Знаете, говорят всегда, что талант сам себе пробьет дорогу – это на самом деле не так. Бывает так, что какие-то жизненные обстоятельства сложные, бывает все что угодно. Если находятся люди, которые могут помочь, поддержать – это, конечно, очень круто”, - подчеркнул он.

Петр добавил: "Не то, чтобы как родители, а как хорошие друзья мы, по крайней мере, стараемся поддержать их и сделать для них что-то полезное. Не просто деньги раздать, а поддержать их профессиональные навыки, начинания, образование и так далее".

Международный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

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