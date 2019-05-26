"Медвежья услуга": ветеран цирковой арены на грани выживания

Пятилетний гималайский медведь Микола после "отставки" попал не в самые заботливые руки.

Завершив "артистическую карьеру", он мог надеяться на заслуженный отдых. Но человек, который забрал его к себе, не смог ему этого обеспечить.

Сейчас новый хозяин бывает дома только наездами, но утверждает, что питомец не голодает. Однако соседи за жизнь медведя беспокоятся

О том, как живется Миколе, рассказывает видеосюжет Sputnik Беларусь.

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