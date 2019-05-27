Цирк, да и только: как в Лиме прошёл парад в честь Дня клоуна - видео

Парад клоунов проводится в Лиме каждый год – в память о самом известном клоуне страны Хосе Альваресе Велесе, выступавшем перед бедняками: смотрите видео Sputnik.

Сотни клоунов прошли 25 мая в честь Дня клоуна по улицам Лимы. Они маршировали, пели песни и исполняли юмористические номера.

© Sputnik / Владимир Вяткин Никулин: настоящий клоун может все

Люди маршировали по центру города, пели песни и исполняли различные трюки, местных жителей приглашали присоединиться к параду.

Культурная ассоциация клоунов и цирковых артистов (ACPACP) устраивает парады каждый год 25 мая в честь Хосе Альвареса Велеса, самого известного клоуна Чили.

Велес, известный под псевдонимом "Тони Перехиль", умер 25 мая 1987 года. Прозванный "клоуном бедняков", он был известен своими выступлениями в бедных районах страны и сбором средств для местных общин.

Впервые День клоуна отметили в 2006 году.

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