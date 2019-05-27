"Трамп нам не нужен": японцы протестуют против визита заокеанского гостя

Далеко не все жители Страны восходящего солнца в восторге от того, кого власти принимают со всеми почестями.

И эти чувства они решили выказать в ходе манифестации в Токио.

Заодно досталось и японским правителям, в том числе существующей в стране монархической системе.

Протестующих на улицы вышло очень много. Потому и силы полиции были стянуты внушительные.

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