"Трамп нам не нужен": японцы протестуют против визита заокеанского гостя

Далеко не все жители Страны восходящего солнца в восторге от того, кого власти принимают со всеми почестями.
И эти чувства они решили выказать в ходе манифестации в Токио.
Заодно досталось и японским правителям, в том числе существующей в стране монархической системе.
Протестующих на улицы вышло очень много. Потому и силы полиции были стянуты внушительные.
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