18:26 27 Мая 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.20
  • USD18.05
  • RUB0.28
  • RON4.24
  • UAH0.68
Поиск
Видео

Найти олимпийские надежды: в Кишиневе организовали велопраздник

Получить короткую ссылку
30 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© Sputnik / Vladimir Polusatov

На два дня молдавская столица превратилась в спортивный город, где главное средство передвижения – велосипед.

Крупнейшая велогонка Молдовы Chisinau Criterium собрала несколько тысяч человек. Такие состязания проводятся ежегодно, чтобы развивать в нашей стране любительский спорт и продвигать здоровый образ жизни.

Традиционно мероприятие включает развлекательную гонку Velo Fun. На этот раз дистанция массового заезда составила 15 километров. 

VELOFUN
© Sputnik / Miroslav Rotari
Без лимита на возраст, с драйвом и улыбкой: первый акт велопраздника - фото
12

Возраст спортсменов, принимавших участие в заездах, самый разный и начинается с пяти лет.

Впервые было решено провести состязания по детскому дуатлону. Сотни юных спортсменов от 5 до 13 лет попробовали свои силы сразу в двух спортивных дисциплинах — в беге и велоспорте.

Организаторы уверены, что это должно помочь Молдове в течение 10-12 лет вырастить новых олимпийских чемпионов.

Профессионалы вышли на старт во второй день. Они состязались на трех выбранных заранее дистанциях: 15, 30 и 60 километров.

С 2015 года Chisinau Criterium включен в Официальный календарь спортивных событий Министерства молодежи и спорта РМ. Мероприятие проводится при поддержке примэрии Кишинева.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Молдавская бегунья победила в экстремальном горном марафоне в Румынии
Молдавские футболисты-пляжники выиграли турнир в Варне
"Шериф" стал в десятый раз обладателем Кубка Молдовы по футболу - фото
В воскресенье в Кишиневе продолжится велопраздник
Правила пользованияКомментарии


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

VELOFUN
Без лимита на возраст, с драйвом и улыбкой: первый акт велопраздника - фото
Арбенина и Дробыш рассказали о впечатлениях от финала Ты супер!
Арбенина, Елка и Дробыш поделились впечатлениями от финала "Ты супер!"
Защита от лесного клеща
Как защититься от укуса клеща

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться