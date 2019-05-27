Найти олимпийские надежды: в Кишиневе организовали велопраздник

На два дня молдавская столица превратилась в спортивный город, где главное средство передвижения – велосипед.

Крупнейшая велогонка Молдовы Chisinau Criterium собрала несколько тысяч человек. Такие состязания проводятся ежегодно, чтобы развивать в нашей стране любительский спорт и продвигать здоровый образ жизни.

Традиционно мероприятие включает развлекательную гонку Velo Fun. На этот раз дистанция массового заезда составила 15 километров.

© Sputnik / Miroslav Rotari Без лимита на возраст, с драйвом и улыбкой: первый акт велопраздника - фото 12

Возраст спортсменов, принимавших участие в заездах, самый разный и начинается с пяти лет.

Впервые было решено провести состязания по детскому дуатлону. Сотни юных спортсменов от 5 до 13 лет попробовали свои силы сразу в двух спортивных дисциплинах — в беге и велоспорте.

Организаторы уверены, что это должно помочь Молдове в течение 10-12 лет вырастить новых олимпийских чемпионов.

Профессионалы вышли на старт во второй день. Они состязались на трех выбранных заранее дистанциях: 15, 30 и 60 километров.

С 2015 года Chisinau Criterium включен в Официальный календарь спортивных событий Министерства молодежи и спорта РМ. Мероприятие проводится при поддержке примэрии Кишинева.

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