Барабанщики из России побили рекорд Гиннесса - видео

В Санкт-Петербурге установлен рекорд: 556 барабанщиков сыграли самое массовое крещендо.
Барабанщики вступали последовательно, каждый следующий — на первый и третий счет. Праздничное крещендо длилось больше 11 минут.
Разогрев музыканты начали с того, что побили свой прошлогодний рекорд — исполнили самое большое барабанное тутти России.
Судьи внимательно следили за участниками, проверяя количество людей и расстояния, разделяющие барабанщиков. Для фиксирования рекорда необходимо, чтобы между барабанщиками был интервал, позволяющий человеку свободно пройти между ними.
Специально, чтобы зафиксировать рекорд, из Лондона в Петербург приехал представитель Книги рекордов Гиннесса Правин Патель. Вместе со своей командой он ходил между рядами и лично фиксировал каждого участника. После совещания Правин Патель под ликование публики объявил результаты рекорда — 556 барабанщиков.
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