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Барабанщики из России побили рекорд Гиннесса - видео

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© Ruptly

В Санкт-Петербурге установили рекорд – сыграли самое массовое крещендо на 556 барабанах: смотрите видео Sputnik.

В Санкт-Петербурге установлен рекорд: 556 барабанщиков сыграли самое массовое крещендо.

Барабанщики вступали последовательно, каждый следующий — на первый и третий счет. Праздничное крещендо длилось больше 11 минут.

Разогрев музыканты начали с того, что побили свой прошлогодний рекорд — исполнили самое большое барабанное тутти России.

Судьи внимательно следили за участниками, проверяя количество людей и расстояния, разделяющие барабанщиков. Для фиксирования рекорда необходимо, чтобы между барабанщиками был интервал, позволяющий человеку свободно пройти между ними.

Специально, чтобы зафиксировать рекорд, из Лондона в Петербург приехал представитель Книги рекордов Гиннесса Правин Патель. Вместе со своей командой он ходил между рядами и лично фиксировал каждого участника. После совещания Правин Патель под ликование публики объявил результаты рекорда — 556 барабанщиков.

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Теги:
барабан, видео
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