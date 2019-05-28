Первый рубеж: чего добился ЕАЭС за 5 лет и что его ждет

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Юбилейный саммит глав государств-участников ЕАЭС будет приурочен к двум знаковым датам.

В столице Казахстана Нур-Султане 29 мая состоится юбилейный саммит глав государств – стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Заседание приурочено сразу к двум датам – 25-летию идеи первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о евразийской интеграции и 5-летию подписания договора ЕАЭС.

ЕАЭС
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Кроме Назарбаева в мероприятии примут участие президенты России Владимир Путин, Беларуси Александр Лукашенко, Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, премьер-министр Армении Никол Пашинян. Ожидается также участие президента  Молдовы Игоря Додона в качестве главы государства-наблюдателя при ЕАЭС и президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в качестве почетного гостя.

Молдова получила статус наблюдателя ЕАЭС в мае прошлого года. Эксперты считают, что республика является наиболее реальным претендентом на вхождение в состав ЕАЭС.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с первого января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Это объединение действует на основе универсальных норм и принципов ВТО. Сформирован общий рынок — со свободным перемещением товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.

Площадь территории стран ЕАЭС — более 20 миллионов квадратных километров (14% мировой суши), численность населения стран ЕАЭС на 1 января 2018 года — 183,7 миллиона человек.

Объем валового внутреннего продукта стран-членов ЕАЭС в 2017 году составил 1,8 миллиарда долларов; объем промышленного производства — 1,1 триллиона долларов, объем выпущенной продукции сельского хозяйства — 123,9 миллиарда долларов.

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