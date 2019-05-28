Спасатели укрепляют дамбу в Крокмазе, чтобы не допустить наводнения - видео

Смотрите на видео, как в районе Штефан-Водэ проводятся работы по возведению двухкилометровой дамбы.

Молдавский премьер Павел Филип 23 мая в ходе спецзаседания заявил об угрозе прорыва дамб на Днестре, расположенных в районе Штефан-Водэ. Речь шла о том, что в зоне риска оказались Паланка, Крокмаз, Рэскэець Векь, Олэнешть, Пуркарь и Талмаза.

© Sputnik / Nicu Goncear Молдову может затопить - жители некоторых районов в шоке

Как уточнили в правительстве, самый проблемный участок – это дамба между селами Тудора и Крокмаз, которую в срочном порядке надо укрепить. В сложившейся ситуации глава правительства распорядился создать антикризисный штаб.

Только в течение минувших суток спасатели укрепили заграждение на расстоянии в два километра, выложив 13 тысяч мешков с песком.

Работники Госадминистрации автомобильных дорог, в свою очередь, укрепили 760 метров дамбы с помощью глины и гравия, а сами местные жители выложили защитные заграждения из мешков с песком рядом с домашними хозяйствами, чтобы не допустить подтопления.

В полевом лагере, разбитом в селе Крокмаз, продолжают работать 300 человек и 65 единиц специализированной техники.

Ранее примар Крокмаза Ион Велешко заявил Sputnik, что опасности затопления села после вмешательства спасателей нет.

В пойме Днестра, по его словам, находится 400 домов. Люди предупреждены о сложившейся ситуации, паники нет.

По данным спасателей, ежедневно вода в Днестре в районе села Крокмаз поднимается в среднем на 20 сантиметров. Еще большего разлива местные жители ожидают во вторник вечером.

"Уровень воды продержится еще несколько дней. Отмечу, что высота возведенной дамбы намного выше, чем ожидаемый уровень воды в Днестре", - рассказал замглавы управления стратегического планирования и мобилизации ресурсов инспектората по чрезвычайным ситуациям Виталий Рудько.

Дома, которые находятся в непосредственной близости к реке, спасатели также отгородили от воды искусственными дамбами. Но люди все равно беспокоятся за свой урожай.

Несмотря на то, что работы по укреплению берегов Днестра в районе села Крокмаз подошли к завершению, спасатели, карабинеры и военнослужащие продолжат оставаться на своих местах до тех пор, пока не исчезнет угроза наводнения. Спасатели не исключают, что в зависимости от развития ситуации потребуется дополнительное укрепление берегов.

"Желтый код" в действии

Ранее Госгидрометеорологическая служба объявила об увеличении площади, где действует "желтый код" в связи с "выходом воды на пойму" Днестра.

С 22 мая предупреждение касалось лишь половины прибрежных населенных пунктов, а сейчас "желтый код" распространяется на все территориальные единицы, расположенные вдоль Днестра, и будет действовать вплоть до 30 мая. Согласно сообщению специалистов, между Дубоссарами и Бендерами уровень воды может вырасти на 2,8-3,3 метра, а между Бендерами и селом Талмаза – на 1,5-2,5 метра. Это было связано c тем, что Агентство водных ресурсов Украины приняло решение увеличить сброс воды в Днестровском водохранилище. Специалисты предупреждают, что такой резкий подъем уровня воды не приводит к значительному ущербу, но сложившаяся ситуация требует повышенного внимания.

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