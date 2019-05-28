Марат Касем - об инциденте в аэропорту Вильнюса и выдворении из страны

Шеф-редактор Sputnik Литва был задержан с формулировкой "угроза национальный безопасности". Ему установлен запрет на въезд в Литву сроком на пять лет.

Коллеги Марата Касема, задержанного сегодня в Вильнюсе, считают, что действия спецслужб Литвы связаны с его профессиональной деятельностью.

"Это уже становится традицией — получать фидбек на нашу работу в виде прессинга и задержаний. Нас не любят в фоновом режиме, но время от времени стрелка индикатора ненависти уходит к верхней границе — к страху", - заявил шеф-редактор Sputnik Латвия Валентин Роженцовс.

Марат Касем рассказывает на видео об общении с литовскими чиновниками, вопросах, которые ему задавали в ходе трехчасовых "переговоров", и о том, что затем последовало.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK