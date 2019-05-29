Жуткая игра мальчика с гигантским питоном попала на видео

Видео, на котором маленький ребенок играет с жутким на вид питоном, снято в Индонезии.

Похоже, малыш совсем не боится змеи/ Он весело смеется, ложится на огромного питона, хватает его за голову и даже обнимает.

Можно предположить, что питон сыт и доволен жизнью, поэтому так вяло реагирует на активность ребенка, отмечают наши коллеги из Sputnik Казахстан, у которых мы и подсмотерели этот ролик.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK