Крах молодого человека на любовном фронте сняли на видео

Не оценила и отказала. В Китае молодая девушка отвергла состоятельного ухажера, предложившего ей руку и сердце вместе с роскошным подарком — спорткаром Lamborghini

Очевидцы сняли на видео провал молодого человека на любовном фронте.

Запись опубликовало издание The Mirror.

Молодой человек выбрал удачную площадку, позвал друзей и знакомых и приготовил подарки, в том числе оранжевый Lamborghini. Когда возлюбленная пришла, молодой человек встал перед ней на одно колено, протянул букет роз и предложил выйти за него замуж. Девушка на мгновение задумалась, а потом ответила отказом. Или она не поверила в искренность молодого друга, или не оценила его подарок.

Не ожидавший такого поворота событий молодой человек бросил букет в одного из снимавших, а потом начал крушить сооружение для празднования помолвки. Видя такое поведение, невольно задаешься вопросом: а может быть девушка была права?

Еще больше откровенного видео - в сюжете "Утро с нами">>

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