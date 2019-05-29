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Путин объявил о пенсионном паритете на саммите ЕАЭС - видео

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Президент России сказал, что готовится соглашение, по которому будет учитываться стаж за весь период трудовой деятельности граждан на территории государств ЕАЭС при начислении пенсий.

Правила расчета пенсий в странах ЕАЭС изменятся. Президент России Владимир Путин на саммите ЕАЭС рассказал детали. Владимир Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС и сообщил о подготовке соответствующего соглашения.

"Соглашение Евразийской комиссии даст возможность при начислении пенсий учитывать стаж за весь период трудовой деятельности на территории всех государств союза. Для простого человека, который всю жизнь работал, это имеет очень важное значение", - сказал российский лидер.

Владимир Путин пояснил, что при начислении пенсии жителей ЕАЭС будет неважно, где человек работал, и от него не будут требовать документов, подтверждающих этот стаж.

О чем еще говорили президенты стран-участниц ЕАЭС, читайте в спецпроекте Sputnik Молдова.

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