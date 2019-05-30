Косово: почему произошло обострение ситуации

Что привело к новому витку напряжения в самом взрывоопасном регионе Балкан?

Что привело к новому витку напряжения в самом взрывоопасном регионе Балкан?

Утром 28 мая спецназ непризнанного Косово вторгся в северные муниципалитеты республики, населенные преимущественно сербами. Были задержаны около двух десятков лиц, в том числе гражданин РФ, сотрудник ООН Михаил Краснощеков, который при этом получил удар прикладом, хотя обладает дипломатическим иммунитетом.

Это не первое обострение в регионе. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово с армией и полицией Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО.

В феврале 2008 года албанские структуры в Приштине в одностороннем порядке провозгласили независимость Косово. Республику не признает ряд стран, в том числе Сербия, Россия, Китай и другие.

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