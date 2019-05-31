Гаспарян: США заподозрили Россию в запрещенных ядерных испытаниях - видео

Политолог, публицист и историк Армен Гаспарян рассуждает в своем новом видео Sputnik о том, что США фактически обвинили Россию в проведении запрещенных ядерных испытаний

С соответствующим заявлением ранее выступил глава разведывательного управления Пентагона Роберт Эшли. Американские военные полагают, что Россия, вероятно, может проводить ядерные испытания.

Армен Гаспарян убежден, что слово "вероятно" не может быть произнесено из уст главы разведывательного управления США. Для военного такого высокого ранга слова "вероятно" и "возможно" просто недопустимы.

Эксперт заметил, что обвинения должны опираться на факты, исследования и доказательства. Тем самым Пентагон ставит себя в неудобное положение. Подробнее - смотрите в видео.

Кстати, глава российского МИДа Сергей Лавров назвал бредовыми домыслами заявления США о том, что Москва нарушила мораторий на ядерные испытания.

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