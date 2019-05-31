"До свидания, школа!": во всех лицеях Молдовы прозвенел последний звонок

В пятницу для тысяч выпускников молдавских школ, гимназий и лицеев прозвучал последний звонок. Это еще не прощание со школой — впереди экзамены, но это не делает нынешний день менее особым и для самих двенадцатиклассников, и для их родителей, и для учителей. Выпускники вспоминают, как 12 лет назад родители привели их первый класс, как они получили свою первую высшую оценку, своего первого соседа по парте и первую учительницу...

Ребята признаются, что сегодня - один из самых эмоциональных моментов их жизни.

В этот день много добрых слов прозвучало и в адрес преподавателей. Именно они утешали, когда не решалась задача, объясняли очевидное и пытались научить думать, рассуждать, быть любознательными, помогали советом, выслушивали, решали споры и были на протяжении всех 12 лет рядом. Именно для них, своих учителей, выпускники станцевали вальс, спели песни, прочитали стихи.

Кульминация торжества — на плече у двенадцатиклассника первоклашка дает последний звонок. Уроки закончились, но впереди самый ответственный период — сдача экзаменов на степень бакалавра.

Первый - уже 4 июня, когда лицеисты напишут тест по румынскому языку и литературе. Через два дня им предстоит сдать экзамен по языку обучения, на 11 июня запланировано тестирование по иностранному языку, 14 июня выпускники будут сдавать профильный предмет - математику, историю румын и всемирную историю, искусство или спортивные дисциплины. Следующим, 18 июня, станет экзамен по выбору - география, физика, химия, биология, математика, история румын и всемирная история или информатика. Завершится тестирование экзаменом по украинскому, болгарскому или гагаузскому языку. А впереди поступление в ВУЗы.

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