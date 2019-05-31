Алабай - Дмитрию Медведеву от туркменского лидера

Ответным подарком стала редкая книга.

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил премьер-министру России Дмитрию Медведеву щенка породы пятнистый алабай после совместно проведённых переговоров в Ашхабаде в пятницу.

Российский премьер с улыбкой подошёл к выпущенному из переносной клетки щенку и погладил улёгшуюся собаку.

В качестве ответного подарка Медведев преподнес туркменскому президенту раритетное издание "Архитектурные памятники Туркмении", выпущенное в 1939 году.

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