В Дагестане по 500-летнему рецепту добывают соль, полезную для астматиков

Соляные копи находятся на берегу бурной реки
"Раньше все село занималось добычей соли. Даже если не хватало места, по очереди добывали и продавали", - сказал глава села Кванхидатли Израил Сайгидинов, подчеркнув, что продажа соли была единственным средством заработка для жителей этого населенного пункта.
Тогда у каждой семьи был свой участок, а сейчас лишь единицы занимаются добычей соли.
Сам процесс состоит из нескольких этапов.
Местные жители утверждают, что добытая в Кванхидатли соль полезна для людей с болезнями бронхиальной системы.
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