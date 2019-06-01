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В Дагестане по 500-летнему рецепту добывают соль, полезную для астматиков

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В дагестанском селе Кванхидатли Ботлихского района до сих пор используют традиционный способ добычи соли, которому уже полтысячи лет. Жители населенного пункта рассказали, как все происходит.

Соляные копи находятся на берегу бурной реки

"Раньше все село занималось добычей соли. Даже если не хватало места, по очереди добывали и продавали", - сказал глава села Кванхидатли Израил Сайгидинов, подчеркнув, что продажа соли была единственным средством заработка для жителей этого населенного пункта.

Тогда у каждой семьи был свой участок, а сейчас лишь единицы занимаются добычей соли.

Сам процесс состоит из нескольких этапов.

Местные жители утверждают, что добытая в Кванхидатли соль полезна для людей с болезнями бронхиальной системы.

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