Как приготовить лучший "Матча латте": бариста показали мастерство

Приправить зеленый чай молочной пеной - тоже искусство. Японцы доказали это миру. Как выглядит креативная чашка "Матча латте", смотрите на видео.

В Токио прошел первый в мире конкурс латте-арта по матче – традиционному чаю для японского чаепития.

Двенадцать лучших профессионалов соревновались в приготовлении из зеленого порошка любимого напитка хипстеров. Участники полагались только на свою твердую руку и воображение. Им было разрешено использовать лишь кувшин с молоком и чашку.

В итоге судьи выставляли баллы за точность, креативность, сложность и за продвижение японской культуры.

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