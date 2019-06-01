Как приготовить лучший "Матча латте": бариста показали мастерство

В Токио прошел первый в мире конкурс латте-арта по матче – традиционному чаю для японского чаепития.
Двенадцать лучших профессионалов соревновались в приготовлении из зеленого порошка любимого напитка хипстеров. Участники полагались только на свою твердую руку и воображение. Им было разрешено использовать лишь кувшин с молоком и чашку.
В итоге судьи выставляли баллы за точность, креативность, сложность и за продвижение японской культуры.
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