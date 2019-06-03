Авиация еврейского государства атаковала территорию Сирии

Инициаторы обстрела заявили, что это был ответный удар по военным целям после ракетного залпа по Голанским высотам.

Видеозапись авиаатаки, предположительно, южной провинции Сирии - Эль-Кунейтры, опубликовала армия обороны Израиля.

Сирийское информагентство САНА сообщило, что в результате погибли трое солдат, еще семеро получили ранения. Также, по данным СМИ, были активированы системы противовоздушной обороны для перехвата ракет, запущенных с Голанских высот в сторону юго-запада Дамаска.

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