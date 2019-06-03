Брифинг Игоря Додона и Дмитрия Козака

Вице-премьер правительства России Дмитрий Козак прибыл в понедельник в Кишинев в качестве спецпредставителя президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой. После встречи главы государства с высокопоставленным российским чиновником, Игорь Додон и Дмитрий Козак провели совместный брифинг.

Во второй день своей рабочей поездки в Молдову гость поедет в Тирасполь, где проведет встречу с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским. Как заявил глава приднестровского региона, одной из тем переговоров станет применение российского материнского капитала на территории левобережья Днестра.

Козак был назначен на должность спецпредставителя президента России Владимира Путина в июле 2018 года. Нынешний визит станет его первым после назначения на этот пост.