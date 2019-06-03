Перезагрузка: Молдова и Россия заинтересованы в развитии партнерства

Проблемы мигрантов, экономика и социальная сфера – вот несколько актуальных тем, которые затронули на брифинге в Кишиневе глава республики Игорь Додон и вице-премьер России Дмитрий Козак.

По итогам встречи Додон и Козак отметили, что на правительственном уровне Молдове необходимо разморозить отношения с Россией. Политики озвучили цифры, демонстрирующие потенциал в развитии двухсторонних отношений.

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