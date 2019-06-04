К лету готовы!

Учения и днем и ночью: в обстановке, максимально приближенной к боевой, Вооружённые силы России планируют отработать применение современной техники, а также взаимодействие с авиацией.

Новейшая военная техника приведена в боевую готовность. В Вооруженных силах России стартовал летний период - на полигонах Центрального военного округа пройдут около 100 учений. В обстановке, максимально приближенной к боевой, планируется отработать применение современной техники, а также взаимодействие с авиацией. Маневры будут проходить и днем и ночью. Подробнее в нашем видео.

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