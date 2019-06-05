Владимир Путин открыл памятник героям cопротивления в концлагерях

Первый камень композиции был заложен в Международный день памяти жертв Холокоста в 2018 году при участии Путина и премьер-министр Израиля Беньямина Нетаньяху.

Российский лидер принял участие в церемонии открытия памятника.

"Я очень рад быть сегодня здесь. Памятники - это хорошо, это нужно, но самое главное - чтобы мы сохраняли память об этом в наших сердцах, в нашей душе. И тогда не произойдет тех трагедий, о которых мы говорим сегодня", - сказал Путин на церемонии открытия.

По словам президента России, то, что произошло с еврейским народом, это, безусловно, одна из самых трагических и вместе с тем великих страниц не только в истории еврейского народа, а в мировой истории.

Путин добавил, что благодаря мужеству узников, их силе духа и желанию дать отпор была сломлена "машина уничтожения, которую нацисты считали отлаженной и абсолютно неуязвимой".

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