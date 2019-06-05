Как проходило испытание новых ракет российской системы ПРО - видео

Министерство Обороны Российской Федерации опубликовало видео успешного испытания новой ракеты системы противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган в Республике Казахстан.

"Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью", - отмечено в сообщении Минобороны на официальной странице в "ВКонтакте".

Система противоракетной обороны состоит на вооружении Воздушно-космических сил, и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.

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