Знакомьтесь, новорожденный зеброид - видео

Редкое животное появилось в Липецком зоопарке.
На его сайте размещено сообщение о том, что у зебры Ванды и ослика Жорика родился детеныш женского пола.
"Малышка уже крепко стоит на ногах, бегает за мамой по вольеру", - говорится не веб-странице.
Возраст детеныша - чуть больше недели.
Рождение зеброида - редчайшее явление для России. В других странах их разводят для использования в качестве ездовых и вьючных животных. Они отличаются большой выносливостью и хорошо поддаются дрессировке.
Обычно такие детеныши рождаются у самца зебры и самки лошади или осла.
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