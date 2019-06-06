Знакомьтесь, новорожденный зеброид - видео

Редкое животное появилось в Липецком зоопарке.

На его сайте размещено сообщение о том, что у зебры Ванды и ослика Жорика родился детеныш женского пола.

"Малышка уже крепко стоит на ногах, бегает за мамой по вольеру", - говорится не веб-странице.

Возраст детеныша - чуть больше недели.

Рождение зеброида - редчайшее явление для России. В других странах их разводят для использования в качестве ездовых и вьючных животных. Они отличаются большой выносливостью и хорошо поддаются дрессировке.

Обычно такие детеныши рождаются у самца зебры и самки лошади или осла.

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