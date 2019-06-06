Sputnik.Чтения: Константин Харет читает стихи Пушкина

К 220-летию Александра Сергеевича Пушкина гендиректор государственного русского театра А.П. Чехова в Кишиневе Константин Харет читает стихотворение великого русского поэта "Я вас любил...".

В четверг, 6 июня, отмечается День рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, который внес вклад в развитие мировой литературы и культуры.

Пушкин жил в Бессарабии (территория современной Молдовы) в течение нескольких лет, находясь в так называемой южной ссылке. На нашей земле Пушкин написал, начал, задумал более 200 сочинений. Это четвертая часть из того, что он успел создать за время своей короткой, но прекрасной жизни. В Бессарабии, к примеру, были написаны поэмы "Кавказский пленник", "Братья разбойники", "Гавриилиада", "Бахчисарайский фонтан" и другие произведения. А одно из главный своих творений - "Евгений Онегин" поэт начал писать в Кишиневе.

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