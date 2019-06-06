Пушкин в Бессарабии: Кишинев хранит дух поэта - видео

Это удивительное место в Кишиневе окутано тайной. Мистика и традиции перемешались в уютном маленьком доме. Смотрите на видео, кому посвящен этот эпизод истории.

После путешествия по югу России, Крыму и Кавказу А. С. Пушкин 21 сентября 1820 г. прибыл к новому месту службы в Кишинев. Первым местом жительства поэта был заезжий дом русского купца И. Н. Наумова. Сейчас это место известно, как Дом-музей Пушкина.

Мебель и убранство зала помогают представить обстановку литературно-музыкальных салонов пушкинской эпохи. Горка для посуды с мейсонским фарфором, книжный шкаф, бюро, кресла, барометр, скульптуры, картины, гравюры, вышивки, часы, подсвечники, настенные тарелки – все это подлинные предметы начала ХIХ века.

В Кишиневе Пушкин сдружился с М.Ф. Орловым и В.Ф. Раевским, которые были членами "Южного общества". В этом доме располагалась масонская ложа "Овидий 25", членом которой был и Пушкин. "

"Я был масон в Кишиневской ложе, в той, за которую уничтожены в России все ложи" - писал Пушкин.

В Молдове поэт окунулся в атмосферу политических, философских и литературных споров. Бессарабский период сказался на мировоззрении Пушкина, который опередил свое время.

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