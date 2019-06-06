Золотой Aurus Senat - на променаде Экспофорума

Место проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) приобрело еще одну точку притяжения.

Каждый участник форума может сфотографироваться на фоне российского автомобиля Aurus Senat золотого цвета, а некоторым счастливчикам удалось посидеть за рулем автомобиля.

Проект "Кортеж" (бренд Aurus) - это семейство автомобилей класса "люкс" для первых лиц государства, в него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник на единой модульной платформе. Он реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и зарубежных партнеров.

Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Ориентировочная цена машин семейства "Кортеж", которые появятся в продаже под брендом Aurus, будет начинаться от 10 миллионов рублей.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

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