"Дипломатия панд": лидеры России и Китая посетили Московский зоопарк - видео

В новом павильоне поселились два бамбуковых медведя, присланных из Пекина.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли участие в церемонии передачи панд, для которых в зоопарке оборудована специальная площадка.

Самке по кличке Диндин почти два года, день рождения она отметит 30 июля. Самец Жуи старше своей подруги на год и один день - 31 июля он встретит трехлетие.

Среди ребят, которые смогли первыми увидеть бамбуковых мишек в Московском зоопарке, были лауреаты олимпиады по китайскому языку, победители Дельфийских игр, обладатели грантов мэра Москвы, дети дипломатов из КНР, работающих в России.

Как поживают новоселы зоопарка и почему важен этот подарок - в нашем видео.

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