Захарова: Запад потерял интерес к Сирии после неудачного свержения Асада

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что Запад потерял интерес к Сирии после того, как ему не удалось добиться ухода Башара Асада с поста президента. Об этом Захарова заявила в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ*), причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны. В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из Сирии, общая численность которых оценивалась в две тысяч человек. Позднее в Вашингтоне заявили, что около 400 американских военных останутся в стране.

В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – уникальное событие в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента Российской Федерации.

За прошедшие годы Форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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