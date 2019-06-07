Второй день ПМЭФ-2019: ООН, нацпроекты и пленарная сессия c Путиным

Пленарное заседание станет центральным событием второго дня Петербургского международного экономического форума. На конференции выступит президент России Владимир Путин.

Планируется, что российский лидер в своей речи остановится на проблемах мировой экономики и политики, а также расскажет о реализуемых в России национальных проектах.

В пленарной сессии будут участвовать Генсек ООН Антониу Гуттериш и лидеры некоторых европейских государств. Одним из главных спикеров заседания станет председатель КНР Си Цзинпин, который находится в России с государственным визитом. Кроме того, с лидером Китая у Владимира Путина незадолго до заседания прошла встреча в рамках энергетического форума.

На полях форума министр иностранных дел Сергей Лавров встречается в закрытом режиме с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Во встрече участвовали также Мария Захарова, постпред России в ООН Василий Небензя и глава Контртеррористического управления ООН Владимир Воронков.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – уникальное событие в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента Российской Федерации.

За прошедшие годы Форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

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