Касперский: Мы лучше всех знаем, как защититься от русских хакеров

Глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский в разговоре "русских хакеров" заявил, что его компания защищает от них лучше конкурентов. Об этом он заявил в интервью в рамках ПМЭФ.
Глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский в разговоре "русских хакеров" заявил, что его компания защищает от них лучше конкурентов. Об этом он заявил в интервью в рамках ПМЭФ.
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