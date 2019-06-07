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Касперский: Мы лучше всех знаем, как защититься от русских хакеров

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© RT .

Глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский в разговоре "русских хакеров" заявил, что его компания защищает от них лучше конкурентов. Об этом он заявил в интервью в рамках ПМЭФ.



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