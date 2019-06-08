Кэмпбелл и Карамбё открыли Парк футбола "Евро - 2020" в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге открыли Парк футбола "Евро-2020". В церемонии открытия принимали участие легендарные футболисты Сол Кэмпбелл и Кристиан Карамбё.

Сол Кэмпбелл отметил: "В мире существует много стереотипов относительно России, и я думаю, что они исчезли после Чемпионата мира. И я действительно возлагаю большие надежды, потому что знаю, что Россия отлично справится с задачей".

В свою очередь, Кристиан Карамбё особо подчеркнул важную роль волонтеров в организации крупных международных чемпионатов. Он тоже отметил положительный эффект от проведения игр чемпионата для страны: "Люди узнают о России больше, когда мы все приедем на чемпионат. Так, как это было в Сочи, на Чемпионате мира, так это будет и здесь, в Санкт-Петербурге, на "Евро-2020”.