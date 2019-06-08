В Кишиневе проходит заседание парламента: на повестке дня - важные вопросы

В высшем законодательном органе страны началось заседание, на котором присутствует 61 депутат - представители фракции ПСРМ и блока ACUM.

КИШИНЕВ, 8 июн - Sputnik. Началось заседание парламента Республики Молдова, на котором присутствует 61 депутат - в полном составе в зале пленарных заседаний собрались представители фракции блока ACUM и фракции ПСРМ.

На повестку дня вынесли важные вопросы, среди которых - выборы руководящих органов парламента и рассмотрение кандидатур в новый состав правительства Молдовы. Также парламентарии намерены рассмотреть вопросы, связанные с принятием ряда важных законодательных актов - об этом сообщил старейший по возрасту депутат парламента Эдуард Смирнов, открывший заседание.

Лидер ПСРМ Зинаида Гречаная сообщила, что предварительное соглашение о сотрудничестве между социалистами и парламентариями блока ACUM подписано всеми присутствующими депутатами.

Парламентарии создали специальную комиссию по выборам председателя высшего законодательного органа Молдовы. Депутаты объявили 30-минутный перерыв для организации процедуры голосования по избранию спикера.

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