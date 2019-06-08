Игорь Додон о легитимности нового парламента - видео

В эксклюзивном комментарии для Sputnik Молдова президент республики Игорь Додон рассказал, что парламент работает в рамках закона. Кроме того, новая власть получила международное признание.

На вопрос, как будет действовать новое парламентское большинство после того, как члены Конституционного суда объявили все решения нового парламента неконституционными, глава государства дал понять, что это будет компенсировано тем фактом, что новая власть пользуется признанием и поддержкой великих держав.

"Мы приветствуем процесс, который происходит в парламенте со стороны основных партнеров: и Российской Федерации, и Соединенных Штатов, вы видели комментарии посольства", - сказал Додон.

Президент уточнил, что парламент успел в крайний срок, который истекал 8 июня, на законных онснованиях избрать руководство и утвердить правительство.