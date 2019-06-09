Пес прыгнул в бассейн на плавательную доску за мячиком - видео

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Хвостатый храбрец умудряется даже ни разу не упасть в воду: лишь чуть намочив лапы, он выходит практически сухим из воды, выпрыгнув на кромку бассейна.
Это забавное видео поднимет вам настроение и мотивирует добиваться поставленных целей! Еще больше позитива — в сюжете "Утро с нами!">>>
Туристы, наблюдавшие за жизнью горбатых китов возле поселения Густавус, получили больше, чем ожидалось – буквально в нескольких метрах от них из воды выпрыгнул один из млекопитающих, который запросто мог опрокинуть лодку.
Максим Деминов - единственный фотограф-любитель на севере Чукотки, который профессионально занимается съемкой белых медведей в их естественной среде.
Смотрите на видео, как животное спасалось от летнего зноя необычным способом.
Визажист Мирьяна Милошевич постоянно "теряет голову"... с помощью кисти. Смотрите на видео, как это происходит.
Партия социалистов и блок ACUM избрали в субботу спикера парламента и утвердили новое правительство.
Депутаты парламента, представляющие блок ACUM и фракцию ПСРМ, опустили бюллетени в избирательную урну в рамках голосования на выборах председателя высшего законодательного органа страны.
Ранее парламент Молдовы утвердил состав правительства во главе с Майей Санду.
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