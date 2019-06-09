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Пес прыгнул в бассейн на плавательную доску за мячиком - видео

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Тема:
Утро с нами! (418)
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Associated Press, Newsflare

Хвостатый храбрец умудряется даже ни разу не упасть в воду: лишь чуть намочив лапы, он выходит практически сухим из воды, выпрыгнув на кромку бассейна.

Это забавное видео поднимет вам настроение и мотивирует добиваться поставленных целей! Еще больше позитива — в сюжете "Утро с нами!">>>

Тема:
Утро с нами! (418)
Теги:
доска, собака, видео


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