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Президент Игорь Додон - о работе нового правительства Молдовы - видео

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© Sputnik / Vladimir Polusatov

Глава государства заявил, что будет сотрудничать с правительством Майи Санду и надеется, что политический кризис в Молдове удастся преодолеть.

Появился шанс изменить ситуацию в стране, а от позиции внешних партнеров будет зависеть, насколько быстро это произойдет. Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон в понедельник на встрече с главами диппредставительств, аккредитованных в республике.

"Говорили о рисках и перспективах развития ситуации. Высоко оценил факт признания нового парламента и правительства нашими внешними партнерами, в том числе ЕС, США и Российской Федерацией", - написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.

Он также подчеркнул, что в качестве президента будет активно работать с правительством Майи Санду и парламентским большинством в составе блока ACUM и ПСРМ, чтобы реализовать необходимые реформы.

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Теги:
рассказ, Игорь Додон, Молдова, правительство


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