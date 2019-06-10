Президент Игорь Додон - о работе нового правительства Молдовы - видео

Появился шанс изменить ситуацию в стране, а от позиции внешних партнеров будет зависеть, насколько быстро это произойдет. Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон в понедельник на встрече с главами диппредставительств, аккредитованных в республике.
"Говорили о рисках и перспективах развития ситуации. Высоко оценил факт признания нового парламента и правительства нашими внешними партнерами, в том числе ЕС, США и Российской Федерацией", - написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.
Он также подчеркнул, что в качестве президента будет активно работать с правительством Майи Санду и парламентским большинством в составе блока ACUM и ПСРМ, чтобы реализовать необходимые реформы.
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