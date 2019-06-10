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Майя Санду рассказала о работе правительства Молдовы - видео

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Тема:
Политический кризис в Молдове: хроника событий (76)
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© Sputnik / Vladimir Polusatov

Назначенная парламентом премьер прокомментировала заседание "старого правительства", которое провел демократ Павел Филип.

Избранная парламентом Молдовы премьер Майя Санду надеется, что следующее заседание правительства под ее руководством состоится в здании кабинета министров.

"Надеюсь, следующее заседание пройдет в здании правительства. Граждане должны быть уверенными и быть едиными", - сказала Санду на первом заседании избранного парламентом правительства.

Она прокомментировала заседание "старого правительства", которое провел этим утром демократ Павел Филип.

"Парламент избрал законное правительство, другие действия нелегальны", - подчеркнула Санду.

Она напомнила об обращении к международным институтам. "Если мнение международного сообщества не повлияет, то будем призывать людей выходить на протесты", - сказала Санду.

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Тема:
Политический кризис в Молдове: хроника событий (76)

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Теги:
заседание, правительство, Санду


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