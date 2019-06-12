Вернут ли Бэсеску румынское гражданство, и как сложится судьба ПСРМ - видео

В холле здания парламента Молдовы вице-председатель высшего законодательного органа республики Ион Чебан рассказал представителям прессы о том, как в ПСРМ отреагировали на инициативу Национал-либеральной партии о запрете политического формирования социалистов.

Также парламентарий уточнил, кто должен заниматься вопросом о возможности возвращения экс-президенту Румынии Траяну Бэсеску молдавского гражданства, на котором настаивает премьер-министр Майя Санду.

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