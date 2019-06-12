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Вернут ли Бэсеску румынское гражданство, и как сложится судьба ПСРМ - видео

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© Sputnik / Vladimir Polusatov

Вице-спикер парламент Ион Чебан ответил журналистам на самые злободневные вопросы, касающиеся политической жизни страны.

В холле здания парламента Молдовы вице-председатель высшего законодательного органа республики Ион Чебан рассказал представителям прессы о том, как в ПСРМ отреагировали на инициативу Национал-либеральной партии о запрете политического формирования социалистов.

Также парламентарий уточнил, кто должен заниматься вопросом о возможности возвращения экс-президенту Румынии Траяну Бэсеску молдавского гражданства, на котором настаивает премьер-министр Майя Санду.

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Теги:
мнение, Ион Чебан, видео


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