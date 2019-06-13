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Что ждет Молдову, если Днестр останется без воды – видео

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© Sputnik / Vladimir Polusatov

Молдова рискует остаться без питьевой воды: Днестр может ждать такая же судьба, что и реку Бык.

Киев должен учитывать и позицию официального Кишинева в том, что касается судьбы Днестра и отказаться от строительства каскада ГЭС вдоль реки. Это позиция организаций, занимающихся вопросами окружающей среды.

Эксперты утверждают, что с появлением этого каскада уровень воды в реке упадет, кроме того, она станет грязнее. Ученые подчеркивают, что строительство шести ГЭС окажет катастрофическое влияние на реку, которая и так сталкивается с рядом проблем.

К слову, 80% населения республики обеспечиваются водой как раз из реки Днестр.

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