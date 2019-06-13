Эксклюзив Sputnik: Гречаная о том, сколько продлится соглашение ПСРМ и ACUM

Спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаная в эксклюзивном интервью Sputnik рассказала, как долго может продлиться временное соглашение между Партией социалистов и блоком ACUM.

После неудачных попыток переговоров и долгих месяцев ожидания Партия социалистов Республики Молдова и блок ACUM договорились о создании парламентского большинства и сформировали правительство. Правда, их соглашение с приставкой "временное". Как долго этот "временный" консенсус может длиться, в интервью Sputnik рассказала спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаная.

"Ничего нет более постоянного, чем временное. Мы исходим из этого принципа. Мы намерены работать так, как нужно - и правительство, и парламент. Мы создавали это парламентское большинство именно для того, чтобы привести в нормальное русло всю жизнедеятельность в стране и политическую стабильность", - сказала Гречаная.

Она подчеркнула, что в первую очередь нужна именно политическая стабильность.

"Без нее не будут поступать в страну инвестиции, не будет сотрудничества с международными финансовыми организациями. Это очень нужно стране. Без нее бизнес будет уезжать из республики. Что он и делал все эти годы. Политическая стабильность — значит экономическая стабильность. Экономическая стабильность – значит социальная защищенность граждан. Вот чего хотят люди", - заявила Гречаная

Как отметила собеседница, после выборов всем политическим силам нужно объединиться и работать во имя страны, работать для своего народа.

"Из Молдовы можно сделать конфетку. Главное, чтобы во власти были люди, которые хотят этого. Никому не нужна дестабилизация в Молдове, кроме тех, которые сегодня не хотят уходить из власти, не хотят мирной передачи власти", - добавила председатель парламента.

По ее словам, все внешние партнеры республики говорят о том, что Молдова должна быть островком стабильности.

"Ни Западу, ни Востоку не нужна тут дестабилизация. Поэтому мы намерены работать на стабильность в стране во всех областях деятельности", - подчеркнула спикер парламента.

Отвечая на вопрос о том, как она видит дальнейшее сотрудничество Партии социалистов и блока ACUM с учетом их разных программ и идеологий, Гречаная отметила, что в этом нет ничего страшного.

"Зато есть общие пункты соприкосновения. Я вот смотрю на наших депутатов из Партии социалистов и из блока ACUM, мне кажется, что между ними вообще нет ничего разного. Все работают, все предлагают причем конструктивно, никто себя не выставляет в каком-то таком свете, что подумает обо мне избиратель. Да что подумает избиратель? Избирателю надоели эти политические распри. Избиратели хотят, чтобы наконец политики договорились и работали на свой народ. Я думаю, вот такой подход — это очень важно", - отметила спикер.

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