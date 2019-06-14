Волчата, они те же щенята: собаки усыновили сирот - видео

Если родительское чувство не возобладало у биологической матери малышей, то его оказалось в избытке у четы пастушьих собак корги.
Детеныши редкого красного волка полюбились им сразу. Клички Кай и Герда, разумеется придумали не они, но радуются, что приемыши на них откликаются.
Семья живет дружно и весело, о чем свидетельствует видео.
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