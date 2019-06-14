Клименко: главный провокатор употребления наркотиков – скука и безделье

Специалисты подчеркивают, что здоровье нации – это не только забота и обязанность Минздрава, но и дело всего общества, всех государственных структур.

Чтобы наши дети никогда не попробовали наркотики, нужно очистить социальную среду от запрещенных препаратов, сделать так, чтобы наркотики были недоступны для молодежи. Об этом говорили участники пресс-конференции, которая прошла накануне в пресс-центре Sputnik Молдова.

"Сейчас все болезни, связанные с зависимостью, расценивают как био-психо-социо-духовную проблему. В этом длинном и сложном слове заложен серьезный смысл - в формировании наркомании, алкоголизма участвуют многочисленные факторы, среди которых генетические, психологические и внешние, духовность человека", - сказала директор НИИ наркологии филиала Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П.Сербского" министерства здравоохранения РФ Татьяна Клименко.

По ее словам, если мы хотим заниматься профилактикой и лечением этого явления, необходимо оказывать воздействие на каждый из этих факторов. В связи с этим в Минздраве РФ разработана концепция, которая называется "Глобальное профилактическое пространство" или "Единая профилактическая среда".

"Смысл этой концепции заключается в том, что за здоровье человека отвечает не только министерство здравоохранения и его структуры. За здоровье человека отвечает вся страна и каждое его государственное ведомство", - заявила директор НИИ наркологии.

Она также подчеркнула, что для нашего здоровья необходима безопасная среда обитания, а это и работа силовых структур.

"Чтобы наши дети никогда не попробовали наркотик, нужно провести санацию социальной среды от него, сделать так, чтобы этот наркотик был недоступен для наших детей, а это не только правоохранительные структуры, но и законодательство в том числе", - добавила Клименко.

По ее словам, необходимы совместные усилия Минздрава и многих других государственных структур.

"Обратите внимание, роль здравоохранения – она – небольшая. Согласно информации ВОЗ, здоровье человека на десять процентов зависит от генетики, на десять-двенадцать процентов – от системы охраны здоровья, на, примерно, пятнадцать-двадцать процентов – от экологии, а на 55-65 процентов – от образа жизни", - сказала Клименко.

Каким образом мы воспитаем человека, от этого и зависит его будущая жизнь, считает эксперт: "Если мы у него сформируем альтернативные, какие-то другие интересы, кроме подворотни, бутылки пива и наркотика, он никогда не будет этого делать".

Также она подчеркнула, что профилактику наркомании надо начинать с раннего детства.

"Может быть, с самого детского сада, когда у ребенка формируются широкие интересы, так называемые, альтернативные интересы. Потому что самый главный враг здоровью и самый главный провокатор употребления наркотиков – это скука и безделье", - отметила Клименко.

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