Клименко: главный провокатор употребления наркотиков – скука и безделье

Чтобы наши дети никогда не попробовали наркотики, нужно очистить социальную среду от запрещенных препаратов, сделать так, чтобы наркотики были недоступны для молодежи. Об этом говорили участники пресс-конференции, которая прошла накануне в пресс-центре Sputnik Молдова.
"Сейчас все болезни, связанные с зависимостью, расценивают как био-психо-социо-духовную проблему. В этом длинном и сложном слове заложен серьезный смысл - в формировании наркомании, алкоголизма участвуют многочисленные факторы, среди которых генетические, психологические и внешние, духовность человека", - сказала директор НИИ наркологии филиала Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П.Сербского" министерства здравоохранения РФ Татьяна Клименко.
По ее словам, если мы хотим заниматься профилактикой и лечением этого явления, необходимо оказывать воздействие на каждый из этих факторов. В связи с этим в Минздраве РФ разработана концепция, которая называется "Глобальное профилактическое пространство" или "Единая профилактическая среда".
"Смысл этой концепции заключается в том, что за здоровье человека отвечает не только министерство здравоохранения и его структуры. За здоровье человека отвечает вся страна и каждое его государственное ведомство", - заявила директор НИИ наркологии.
Она также подчеркнула, что для нашего здоровья необходима безопасная среда обитания, а это и работа силовых структур.
"Чтобы наши дети никогда не попробовали наркотик, нужно провести санацию социальной среды от него, сделать так, чтобы этот наркотик был недоступен для наших детей, а это не только правоохранительные структуры, но и законодательство в том числе", - добавила Клименко.
По ее словам, необходимы совместные усилия Минздрава и многих других государственных структур.
"Обратите внимание, роль здравоохранения – она – небольшая. Согласно информации ВОЗ, здоровье человека на десять процентов зависит от генетики, на десять-двенадцать процентов – от системы охраны здоровья, на, примерно, пятнадцать-двадцать процентов – от экологии, а на 55-65 процентов – от образа жизни", - сказала Клименко.
Каким образом мы воспитаем человека, от этого и зависит его будущая жизнь, считает эксперт: "Если мы у него сформируем альтернативные, какие-то другие интересы, кроме подворотни, бутылки пива и наркотика, он никогда не будет этого делать".
Также она подчеркнула, что профилактику наркомании надо начинать с раннего детства.
"Может быть, с самого детского сада, когда у ребенка формируются широкие интересы, так называемые, альтернативные интересы. Потому что самый главный враг здоровью и самый главный провокатор употребления наркотиков – это скука и безделье", - отметила Клименко.
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