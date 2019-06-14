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Эксклюзив Sputnik: Гречаная о том, какие законы пересмотрят депутаты

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© Sputnik / Vladimir Polusatov

Спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаная в эксклюзивном интервью Sputnik рассказала, пересмотрят ли депутаты закон, который предусматривает запрет российских информационных и аналитических передач.

Отвечая на вопрос, могут ли молдавские депутаты пересмотреть вопрос о запрете на ретрансляцию в республике информационных и аналитических передач стран, не подписавших конвенцию о трансграничном телевидении, спикер высшего законодательного органа Зинаида Гречаная ответила, что парламентское большинство вернется ко многим вопросам.

"Мы вернемся ко многим вопросам, но это немного потом. Есть очень много законодательных инициатив. Но есть более реальные законопроекты, которые нужно рассмотреть в срочном порядке. Они нужны стране", - подчеркнула Гречаная.

По ее словам, депутаты уже приняли в первом чтении изменения в закон о прокуратуре и в закон о выборах.

"Мы просто хотим сначала сделать функциональными все институты власти, а потом будем все другие вопросы рассматривать", - пояснила спикер парламента.

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