Я опущусь на дно морское и сыграю тебе "Русалочку" - видео

Хочешь Даргомыжского, хочешь Дворжака...
Не слышала ни одну, ни другую?
Тебе понравится, ты даже шелохнуться не сможешь, поверь мне.
Вот видишь!
Ну, я пошла, то есть всплыла - вместе с оператором.
Инструмент остается тебе. Занимайся. Зови, если что...
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