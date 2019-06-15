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Я опущусь на дно морское и сыграю тебе "Русалочку" - видео

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Caters News / Andre Musgrove

Хочешь Даргомыжского, хочешь Дворжака...

Не слышала ни одну, ни другую?

Тебе понравится, ты даже шелохнуться не сможешь, поверь мне.

Вот видишь!

Ну, я пошла, то есть всплыла - вместе с оператором.

Инструмент остается тебе. Занимайся. Зови, если что...

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

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