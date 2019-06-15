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Эксклюзив Sputnik: как парламент Молдовы будет выстраивать отношения с РФ

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© Sputnik / Vladimir Polusatov

Спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаная в эксклюзивном интервью Sputnik рассказала, как депутаты высшего законодательного органа намерены работать с внешними партнерами.

Когда Демпартия Молдовы запретила всем депутатам выезжать в Россию, социалисты постоянно принимали участие в заседаниях рабочей группы с членами Госдумы РФ, а также присутствовали на всех заседаниях Межпарламентской ассамблеи СНГ, заявила спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаная.

Зинаида Гречаная
© Sputnik / Miroslav Rotari
С понедельника парламент работает в нормальном режиме - Гречаная

"У нас с этим нет никаких проблем. Думаю, что в дальнейшем с нашими коллегами договоримся, потому что мы (МПА - ред.) международная организация. Представителей международных организаций мы еще не утвердили, кроме ПАСЕ. В этом была срочность", - пояснила собеседница.

По остальным представителям от молдавского парламента в международных структурах, как отметила председатель высшего законодательного органа, депутатам еще предстоит определиться.

"У нас с Россией веками сложенные исторические дружественные отношения, поэтому их нужно не только сохранить, но и развивать. Нам Россия нужна как партнер", - подчеркнула она.

К слову, как напомнила Гречаная, после ее избрания на пост спикера парламента реакция России была одной из первых.

"Первая реакция была от председателя Госдумы РФ господина Володина. Была поддержка от Совета Федерации - госпожи Матвиенко. У нас дружеские, хорошие отношения с РФ. России тоже нужно, чтобы тут было спокойно, мирно. Это очень важно как для нас, так и для партнеров из РФ. Это должны понять и в Демократической партии", - отметила собеседница.

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