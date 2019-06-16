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Перед экзаменами: вроде подучили, но помолиться не помешает - видео

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© Ruptly

Китайские студенты в храм не пошли, они сделали все по-иному.

Они решили, что их молитвы, в письменном виде, должны прямиком и быстро попасть по назначению.

Быстренько изложили все, о чем просят и чего желают, на стенках летающих фонариков, и раскрасили ночь огнями.

Небесной канцелярии есть над чем поработать.

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