Перед экзаменами: вроде подучили, но помолиться не помешает - видео

Китайские студенты в храм не пошли, они сделали все по-иному.
Они решили, что их молитвы, в письменном виде, должны прямиком и быстро попасть по назначению.
Быстренько изложили все, о чем просят и чего желают, на стенках летающих фонариков, и раскрасили ночь огнями.
Небесной канцелярии есть над чем поработать.
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