Шикарная коса, перуаночки краса - видео

У этой 24-летней дамы достаточно длинное имя - Ноэми Элизабет Ромеро Хуаман.

Но этим в Латинской Америке никого не удивишь. А вот волосами до самой земли - запросто, и не только на родном континенте, а, пожалуй, и в масштабе планеты всей.

От корней до кончиков ее пряди имеют ровно 178 сантиметров.

Как ей с этим всем живется - смотрите в нашем видео.

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