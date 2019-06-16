Шикарная коса, перуаночки краса - видео

У этой 24-летней дамы достаточно длинное имя - Ноэми Элизабет Ромеро Хуаман.
Но этим в Латинской Америке никого не удивишь. А вот волосами до самой земли - запросто, и не только на родном континенте, а, пожалуй, и в масштабе планеты всей.
От корней до кончиков ее пряди имеют ровно 178 сантиметров.
Как ей с этим всем живется - смотрите в нашем видео.
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